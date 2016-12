Egyptair, Hillary Clinton: "Sembra proprio un atto di terrorismo"

"Ora più che mai c'è bisogno di rafforzare una leadership americana in grado di affrontare il terrorismo e di collaborare su questo fronte con gli alleati". Così la candidata democratica alla Casa Bianca, Hillary Clinton, in una intervista alla Cnn a proposito del disastro aereo della Egyptair. "Sembra proprio che sia un atto di terrorismo", ha aggiunto, precisando però che le cause della tragedia sono ancora da determinare.