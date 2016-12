EgyptAir, funzionario de Il Cairo: "Scatole nere molto danneggiate"

Le scatole nere del volo EgyptAir Parigi-Cairo, precipitato nel mar Mediterraneo il 19 maggio, sono "pesantemente danneggiate" e dovranno essere riparate prima di poter essere analizzate. Lo ha reso noto un funzionario egiziano, spegnendo così le speranze di una risposta in tempi rapidi sulle cause del disastro. Il funzionario ha aggiunto che se non potranno essere analizzate in Egitto, le scatole nere verranno inviate all'estero.