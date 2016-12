EgyptAir, è giallo sul ritrovamento delle scatole nere: un alto funzionario egiziano smentisce

Dopo il funzionario del ministero, anche la compagnia aerea EgyptAir ha smentito che siano state localizzato le scatole nere. Le ricerche, dice una nota che cita "fonti autorizzate della Commissione d'inchiesta", si svolgono "su una superficie che supera le 40 miglia nautiche" e il mare in quel punto è "molto profondo: c'è quindi bisogno di tempo e sforzi per captare i segnali emessi dalla scatola nera" anche se vengono impiegate "apparecchiature sofisticate di diversi Paesi".



La notizia del ritrovamento era stata diffusa da alcuni media - In precedenza, si era diffusa la notizia che le squadre di ricerca avessero localizzato le scatole nere nel tratto di mare in cui sono stati ritrovati resti umani e i rottami dell'aereo precipitato con 66 persone a bordo. Lo avrebbero riferito fonti governative egiziane al network radiotelevisivo americano CBS News. Secondo queste fonti i dati trasmessi in automatico dai sensori di bordo avrebbero registrato un allarme fumo pochi minuti prima che l'Airbus scomparisse dai radar.



Cnn diffonde audio pilota-controllore volo - Un primo, breve audio della conversazione tra il pilota del volo e un controllore di volo è stato trasmesso dalla Cnn. La conversazione sembra di routine ma non è precisato a quale fase del volo risale. Nell'audio si sente il pilota dire "Hello, Hello, Egyptair 804, livello di volo 370, squawk (codice transponder, ndr) 7624", mentre il controllore risponde "Egyptair 804 contatto radio". In un altro spezzone si sente il controllore di volo dire: "Egyptair 804 contact Padova 1-2-0 decimal 7-2-5, good night", seguito dal grazie del pilota.



Media: rapporto investigatori Egitto tra un mese - Un rapporto preliminare sullo schianto del volo Egyptair sarà presentato tra un mese. Lo ha annunciato il team investigativo egiziano, citato dal quotidiano statale al-Ahram.



Prime foto di rottami - Intanto, le forze armate egiziane hanno anche pubblicato le prime foto di rottami ed effetti personali dei passeggeri recuperati dopo la tragedia. Sulla sua pagina Facebook, il portavoce portavoce Mohamed Samir ha pubblicato cinque immagini. Si vedono una coperta per bambini, giubbotti di salvataggio, buste in plastica con il logo della compagnia.



Sul fronte delle indagini, continuano gli accertamenti per chiarire le cause della sciagura. I sistemi automatici di comunicazione presenti sull'Airbus A320 potrebbero aver lanciato messaggi di allerta pochi minuti prima dello schianto, indicando problemi al sistema di controllo di volo e denunciando presenza di fumo nei pressi della cabina di pilotaggio. Durante le concitate ore successive alla sparizione del velivolo, era rimbalzata la notizia, poi smentita, di un Sos arrivato dai piloti. Ma potrebbe in realtà essere stato quello il segnale ricevuto dalle autorità e per ora non confermato visto che sono ancora in corso le operazioni di indagine.