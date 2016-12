EgyptAir, Cnn diffonde breve audio tra pilota e controllore di volo

Spunta un primo, breve audio della conversazione tra il pilota dell'aereo EgyptAir caduto in mare e un controllore di volo. La conversazione, trasmessa dalla Cnn, sembra di routine ma non si dice la fase del volo a cui corrisponde. Il pilota dice "Hello, EgyptAir 804, livello di volo 370, squawk (codice transponder ndr) 7624", e il controllore "EgyptAir 804 contatto radio". Il controllore dice poi "EgyptAir 804 contact Padova 1-2-0 decimale 7-2-5".