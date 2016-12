Egyptair, autorità greche smentiscono ritrovamento resti velivolo

Il capo dell'agenzia greca per la sicurezza sul volo ha fatto sapere che i frammenti finora ritrovati nel mare Egeo, di fronte alla costa di Creta, non apparterrebbero ad un aereo, quindi non sarebbero dell'Airbus sparito, smentendo così quanto precedentemente affermato alla Cnn dal vicepresidente dell'Egyptair. Anche le autorità de Il Cairo confermano che non sono stati ancora individuati i resti del velivolo.