EgyptAir, autorità egiziana: aereo caduto senza brusche virate

L'Airbus A2320 dell'EgyptAir in volo da Parigi a Il Cairo inabissatosi giovedì nel Mediterraneo "non ha effettuato brusche virate" prima di sparire dagli schermi dei radar. Lo riferisce la Compagnia nazionale di servizi alla navigazione aerea egiziana, che smentisce così le dichiarazioni rilasciate dal ministro della Difesa greco. "Dopo essere entrato nello spazio aereo egiziano, l'aereo è scomparso in meno di un minuto", precisa l'autorità.