Egitto, uccisi quattro jihadisti

Quattro jihadisti di Ajnad Misr, vicini alla cellula Isis in Sinai, sono stati uccisi in un blitz delle forze dell'ordine egiziane in un'abitazione in un villaggio a sud del Cairo dove stavano fabbricando esplosivi, probabilmente per compiere attentati. A darne notizia è il ministero dell'Interno egiziano. I quattro erano sospettati di avere ucciso un soldato, due poliziotti ed un civile nei mesi scorsi.