Egitto, tre attentati a Il Cairo: 29 feriti L'Isis rivendica gli attacchi: "Vendetta"

Almeno 29 persone sono rimaste ferite in un attentato a Shubra , alla periferia de Il Cairo : 3 bombe sono esplose nella notte vicino al palazzo della Sicurezza nazionale e a un tribunale. L'attacco è stato rivendicato dall'Isis in un comunicato ufficiale. In precedenza la rivendicazione era arrivata anche da parte un gruppo di black bloc egiziano.

"Questa operazione - spiegano ancora i miliziani - è la vendetta per i nostri fratelli e per tutti i martiri musulmani". Gli antagonisti egiziani hanno invece pubblicato un messaggio sulla loro pagina Facebook (www.facebook.com/Black.bloc29). "In nome di Allah misericordioso, annunciamo la nostra piena e completa responsabilità per le esplosioni verificatesi poche ore fa", si legge sulla pagina online.



Il ministero dell'Interno egiziano parla da parte sua di una autobomba lasciata esplodere da un assalitore poi fuggito in sella a una motocicletta. E conferma il ferimento di sei agenti.



Secondo la direzione della Salute di Qalyubiyya, la maggior parte dei feriti non è in gravi condizioni. Molti, ha aggiunto la stessa fonte, sono stati già dimessi dagli ospedali.