Egitto, sull'Airbus precipitato nessuna traccia di esplosivo | Incidente forse per rogo tablet nella cabina

Gli investigatori francesi che indagano sul disastro d ell'Airbus dell'Egyptair precipitato nel Mediterraneo il 19 maggio 2016 con 66 persone a bordo, non hanno trovato alcuna traccia d'esplosivo sulle vittime. Lo riporta il quotidiano Le Figaro. La conclusione contraddice quella raggiunta dalle autorità egiziane. Per gli inquirenti d'Oltralpe, ci sarebbe stato un incendio causato da un tablet nella cabina dei piloti.

Per gli inquirenti egiziani sui resti delle persone morte nel disastro aereo, tra le quali 12 francesi, erano state rinvenute tracce d'esplosivo. "La tesi degli egiziani che l'aereo sia esploso a causa di una bomba piazzata all'aeroporto di Roissy è pertanto da escludere", scrive Le Figaro.



Autocombustione del tablet - Secondo le indiscrezioni riportate dall'agenzia di stampa Afp, gli investigatori francesi propendono invece per l'ipotesi di un rogo a bordo. La causa scatenante? Un tablet che avrebbe preso fuoco "per autocombustione".