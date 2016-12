Egitto,spari contro polizia:2 morti

09:29 - Uomini armati a bordo di una moto hanno aperto il fuoco contro 2 poliziotti in servizio di vigilanza in due filiali di banche al centro de Il Cairo, uccidendo uno degli agenti e ferendo l'altro. Gli attacchi alle forze dell'ordine sono aumentati dopo l'uscita di scena del presidente Morsi e spesso vengono rivendicati da gruppi jihadisti che dicono di agire in rappresaglia per la sanguinosa repressione scatenata contro i sostenitori dell'ex presidente.