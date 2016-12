Egitto, single in abito da sposa:il video-provocazione è virale

14:20 - Sta circolando in maniera virale, suscitando l'attenzione dei siti di grandi media egiziani o panarabi come Al Ahram e Al- Arabiya, un video in cui una giovane egiziana va in giro per il Cairo in un vistoso abito da sposa nonostante sia nubile. Lo scopo della provocazione è quello di denunciare i pregiudizi della società egiziana contro le donne non-sposate.

In pizzo, garbata scollatura e velo, tutto in bianco, la donna di 27 anni viene ripresa mentre prende la metropolitana, passeggia, siede su una panchina, mangia al ristorante e compie altre azioni in una sua giornata tipo. La giovane, Samah Hamdi, una designer di interni che sta prendendo un master artistico, si è ispirata alle frequenti lamentele della sua famiglia perché tarda a sposarsi: "non importa quanto ti sia realizzata. Ciò non conta se non sei sposata e non hai assolto alla missione per la quale sei stata creata: sposarti e metter su famiglia", ha argomentato Hamdi.



Il progetto composto da video, girato nell'arco di quasi un anno, e foto era stato presentato in novembre ad un "Salone di giovani artisti" vincendo un premio. Secondo dati ufficiali del 2011, sono donne quasi la metà dei poco meno di nove milioni di persone che - nell'islamico Egitto - arrivano a 33 anni senza sposarsi.