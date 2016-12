Egitto, rilasciati i sei giornalisti stranieri fermati

Sarebbero stati rilasciati tutti i sei giornalisti stranieri fermati tra Il Cairo e Giza nel corso delle proteste contro il governo di al Sisi per la cessione di due isole all'Arabia Saudita. Il comitato del sindacato dei giornalisti ha reso noto che in tutto sono stati 25 i reporter egiziani arrestati in mattinata a Il Cairo e che 15 di loro sono stati rilasciati.