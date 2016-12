Egitto, rilasciati i due pescherecci italiani: erano stati sequestrati in "acque internazionali"

Sono stati rilasciati i due pescherecci italiani che erano stati sequestrati nella notte di mercoledì nel Mediterraneo . Le imbarcazioni erano state fatte attraccare al porto di Alessandria in Egitto . Le due navi, "Ghibli I" e "Giulia Pg", sono della marineria di Mazara del Vallo (Trapani). In ogni natante vi erano 7 persone di equipaggio (4 italiani e tre tunisini).

I due pescherecci furono protagonisti, nel 2008, di un difficile salvataggio di 650 migranti che erano su due barconi a largo di Lampedusa sul mare in burrasca.



"Sequestro in acque internazionali" - "Il sequestro dei due pescherecci mazaresi è avvenuto intorno alle 22 di mercoledì sera a circa 28 miglia dalle coste egiziane, quindi in acque internazionali", aveva detto Giovanni Tumbiolo, presidente del Distretto produttivo della pesca e della crescita blu, del quale fanno parte il Ghibli I e il Giulia PG.



"Gli equipaggi - aveva sottolineato Tumbiolo - pescavano con le reti a una profondità di circa 600 metri quando hanno avuto intimato l'alt da parte della marina militare egiziana. Alcuni uomini sono saliti a bordo e hanno indotto i pescherecci a fare rotta verso Alessandria D'Egitto dove sono giunti intorno alle 4,30. Siamo in contatto con autorità egiziane con cui i rapporti sono eccellenti". Il Ghibli I era già stato sequestrato dagli egiziani circa quattro anni fa. Allora il peschereccio mazarese era con altri tre pescherecci e tutti subirono un sequestro lampo. Il Giulia PG fu sequestrato, insieme con il Daniela L., nell'ottobre 2013 dai miliziani di Bengasi che li avevano bloccato a circa 40 miglia al largo delle coste cirenaiche. Per il rilascio l'armatore ha dovuto affrontare due processi e pagare un riscatto. Il Daniela L. è ancora sotto sequestro da parte dei libici.