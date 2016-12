Egitto, raid esercito uccide leader Isis in Sinai e 45 terroristi

L'esercito egiziano ha annunciato di aver ucciso Abu Duaa al-Ansari, identificato come il leader del ramo nel Sinai dello Stato islamico, in una serie di raid vicino alla città di al Arish. Il portavoce dei militari egiziani, Mohamed Samir, sulla sua pagina Facebook ha poi precisato che negli attacchi sono rimasti uccisi 45 terroristi dell'Isis e che sono state distrutte basi per le munizioni e le armi.