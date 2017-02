Egitto,posti blocco Isis in Sinai per imporre a donne velo integrale

In Egitto, nel Sinai nord-orientale, i militanti dell'Isis hanno organizzato posti di blocco per ammonire le donne a non uscire senza il velo integrale, che lascia scoperti solo gli occhi. Lo hanno detto fonti delle autorità locali, segnalando che i jihadisti armati hanno fermato insegnanti in viaggio in autobus sulle vie tra Al-Arish, Rafah e Sheikh Zuweid. Il governatore locale ha ordinato alle docenti di non andare nelle scuole delle zone a rischio.