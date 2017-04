Egitto, Papa copto: attacchi alle chiese non divideranno il popolo

I due attacchi rivendicati dall'Isis alle chiese copte in Egitto "sono atti insensati che non danneggeranno l'unità di questo popolo e la sua coesione. Gli egiziani resteranno uniti di fronte al terrorismo fino a quando esso sarà sradicato". Lo ha detto il papa copto Tawadros II (Teodoro II), scampato per un soffio all'esplosione nella chiesa di San Marco ad Alessandria, dove aveva celebrato messa poco prima dell'attentato.