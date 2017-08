Egitto: otto condanne a morte per assalto a un commissariato

La Corte d'assise del Cairo ha condannato a morte otto persone nel corso di un processo per l'assalto al commissariato di Helwane, nel 2013, per cui erano stati messi alla sbarra in sessanta. I condannati sono stati riconosciuti colpevoli di aver attaccato e dato fuoco ad una stazione di polizia nel sud della capitale egiziana, il 14 agosto 2013, dopo aver aperto il fuoco contro gli agenti, provocando sei morti (tre poliziotti e tre civili).