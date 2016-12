Egitto: ok a legge anti-terrorismo

Il governo egiziano ha approvato un nuovo pacchetto di misure per la lotta al terrorismo, che consentirà di rendere i processi più rapidi. Lo ha reso noto il ministro della Giustizia all'agenzia Mena. Approvato anche il disegno di legge sulla riforma della legge elettorale, in modo da fissare la data per le parlamentari, a lungo rinviate. I due testi dovranno essere firmati dal presidente Abdel Fattah al Sisi.