Egitto, nota cantante dice che l'acqua del Nilo fa male: condannata

La pop star, conosciuta semplicemente con il nome di Sherine, aveva scherzato con i suoi fan suggerendo loro di non bere quell'acqua perché "rischi di beccarti la schistosomiasi. Bevi Evian, è meglio". Erano bastate queste parole per finire sul banco degli accusati e anulla erano valse le scuse postate sulla sua pagina Facebook. In Egitto erano fioccate le proteste e a carico di Sherine erano arrivate due denunce, tra cui una per "oltraggio allo Stato egiziano".



La Corte egiziana che l'ha condannata ha motivato la sentenza dicendo che la nota cantante si è resa colpevole di diffusione di "false notizie": resterà libera su cauzione in attesa di un procedimento in appello.



Nel video che l'ha fatta finire nella bufera, ripreso quattro mesi fa negli Emirati Arabi Uniti, si vede l'artista, 37 anni, che si mette a scherzare con un fan quando questi le chiede di intonare l'inno patriottico "Hai mai bevuto l'acqua del Nilo?". E' a questa domanda che arriva la risposta ironica della "regina delle emozioni", finita subito nei guai. Ora per lei, che era comunque assente nell'aula di tribunale al momento della sentenza, si apre il procedimento di appello.