Egitto, Morsi rifiuta cibo carcere

L'ex presidente islamista Mohamed Morsi, ora in carcere, non vuole più mangiare il cibo della prigione perché non adeguato alle sue condizioni di salute. Lo riferisce l'agenzia di stampa Mena, spiegando che Morsi ha fatto questo annuncio in tribunale chiedendo il permesso di ricevere il cibo dall'esterno in quanto "quello che gli viene dato da mangiare in carcere - ha detto - è un crimine che viene commesso contro i miei diritti".