Egitto, missione archeologica rivela 17 mummie in una necropoli sconosciuta

Una nuova missione archeologica in Egitto, in prossimità della città di Minya, ha rivelato una necropoli che conserva almeno 17 mummie, come annuncia il Ministero delle antichità. La scoperta è stata fatta nel villaggio di Tuna al-Gabal, un vasto sito archeologico ai margini del deserto occidentale. L'area ospita una grande necropoli per migliaia di uccelli mummificati, ibis, babbuini e altri animali. "Le mummie sono state conservate con cura, quindi probabilmente appartenevano a funzionari e sacerdoti", riferisce il ministro delle antichità Khaled al-Anani.