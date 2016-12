Egitto, libertà condizionata per il consulente dei Regeni: ma il processo a suo carico va avanti

Si tratta di libertà "condizionata" per Abdallah, il presidente dell'ong che segue la famiglia del ricercatore italiano ucciso a Il Cairo a febbraio. Un rappresentante della stessa Commissione dei Diritti umani, Mohamed Abdelghani, ha fatto sapere che, anche se il giudice ha deliberato la libertà su cauzione, il legale non è ancora stato effettivamente rilasciato. Il consulente dei Regeni non potrà comunque uscire dal Paese e sarà sottoposto a controlli da parte delle autorità ma non dovrà pagare una penale.



Abdallah era stato arrestato a fine aprile con l'accusa di incitamento alle proteste nell'ambito di una campagna di sicurezza lanciata dal governo prima e durante le manifestazioni del 25 aprile contro la cessione delle isole egiziane del Mar Rosso all'Arabia Saudita. Fino ad oggi il legale è rimasto in carcere insieme a quattro attivisti ai quali è stata concessa la libertà condizionata.



La Commissione egiziana dei Diritti umani e delle libertà è sempre stata in contatto con la famiglia Regeni per dare loro appoggio giuridico e consulenza in materia di diritto egiziano.