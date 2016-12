Egitto,legale giornalisti: appello contro condanna vertici sindacato

Annuncia appello l'avvocato del presidente del sindacato dei giornalisti egiziani, Yehia Qalash, e di altri due dirigenti dell'organizzazione condannati a due anni di reclusione per aver protetto alcuni reporter in fuga. Il legale ha detto che sarà pagata la cauzione di 10mila lire egiziane (1000 euro) per la loro scarcerazione e ha aggiunto: "La sentenza non ci distrarrà dai problemi legati ai diritti e alle libertà dei giornalisti in Egitto".