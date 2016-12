Egitto, l'Isis rivendica l'attentato a un hotel nel Sinai: sei morti tra cui due giudici

Il gruppo Wilayat Sinai, affiliato all'Isis , ha rivendicato l'attentato contro un hotel di El Arish , nel nord del Sinai, in Egitto. Il bilancio è di almeno 6 morti, due dei quali giudici membri della commissione chiamata a monitorare le elezioni in corso nel Paese. "Questa operazione è la risposta all'arresto delle donne musulmane e la loro umiliazione dall'esercito apostata. Vi promettiamo il peggio", si legge nella rivendicazione.

Islamic State's Wilayat Sinai claimed responsibility for VBIED attack in El-Arish this morning #Egypt pic.twitter.com/O0TiqCLgqX

"In un'operazione benedetta da dio - si legge ancora nella rivendicazione -, il fratello martire Abu Hamza al Muhajir si è lanciato a bordo della sua autobomba per eliminare la sicurezza dell'hotel dove sono ospitati 50 giudici. E' stato seguito dal leone martire Abu Wadaa al Muhajir che con armi automatiche ha ucciso e ferito varie persone prima di azionare la sua cintura esplosiva. Questa operazione è la risposta all'arresto delle donne musulmane e la loro umiliazione dall'esercito apostata. Vi promettiamo il peggio".



Le vittime dell'attacco - Sono sei le vittime dell'attentato. Il ministero della Giustizia egiziano ha reso noto l'identità dei due giudici uccisi: "Si tratta di Amr Moustafa Hosni, sottosegretario del procuratore generale, e di Omar Mohamed Hammad, sottosegretario del Consiglio di Stato". Le altre vittime sono tre poliziotti e un civile. I feriti sono 12.



Il governo: "Non fermeranno i giudici" - "Questo crimine ignobile non fermerà i giudici onesti nel loro lavoro e nella loro missione sacra di difendere la giustizia". Con queste parole il governo egiziano ha condannato l'attentato terrorista di El Arish. Intanto la procura generale ha aperto un'inchiesta.