Egitto, l'afa uccide 40 persone

Almeno 40 persone sono morte per il caldo in Egitto nel giro di due giorni. Il Paese è stato colpito da un'ondata di calore che ha portato la colonnina di mercurio oltre i 40 gradi, secondo quanto hanno riferito fonti sanitarie. Nella sola città de Il Cairo si sono contati 26 decessi. Lunedì ci sono state 19 vittime, a cui vanno aggiunte le 21 di domenica. Si tratta per la maggior parte di anziani.