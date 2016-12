Egitto, Isis decapita ostaggio croato Esecuzione a ultimatum scaduto

Alcune immagini diffuse sul web mostrerebbe la decapitazione di Tomislav Salopek , cittadino croato dal 22 luglio ostaggio di un gruppo affiliato all' Isis in Egitto. Lo scrive l'agenzia Ap precisando che le immagini sono state diffuse su un social media con la didascalia "ucciso per la sua partecipazione del Paese alla guerra contro lo stato islamico ".

Tomislav Salopek, dipendente di un'azienda francese, il 5 agosto era apparso in un video diffuso dall'Isis mentre, inginocchiato davanti a un miliziano del Califfato incappucciato e con un coltello in mano, riferiva le condizioni per il suo rilascio: "Se non verranno liberate donne musulmane rinchiuse nelle carceri in Egitto entro 48 ore, i soldati di Wilayat Sinai mi uccideranno".



Ora giunge la notizia dell'esecuzione, avvenuta "dopo la scadenza dell'ultimatum e dopo che il suo Paese e il governo egiziano lo hanno abbandonato", si legge nella didascalia.