Egitto, il generale Al Sisi si candida alle prossime presidenziali

Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi ha annunciato la sua candidatura per un secondo mandato di quattro anni alle elezioni presidenziali che si terranno in marzo. L'ex generale ha fatto l'annuncio in televisione. Per Al Sisi vincere le presidenziali darebbe il suggello della legalità all'ex generale che ha guidato nel 2013 il golpe contro il primo presidente eletto dopo la caduta di Hosni Mubarak, l'integralista islamico Mohammed Morsi.