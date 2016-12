29 novembre 2014 Egitto, Hosni Mubarak prosciolto per la strage di manifestanti del 2011 Secondo i magistrati l'ex presidente non avrebbe dovuto nemmeno essere mandato a processo. Assolto anche dalle accuse di corruzione. Tweet google 0 Invia ad un amico

13:15 - Hosni Mubarak non doveva essere processato per la morte di 239 manifestanti durante la rivolta del 2011 che portò alle sue dimissioni. Lo ha stabilito il giudice della Corte d'Assise del Cairo. Pertanto non sarà nè assolto nè condannato. L'ex presidente egiziano è stato invece assolto dalle accuse di corruzione, in un caso di vendita di gas a Israele, e per tangenti. "Finalmente - ha affermato Mubarak - il verdetto prova che non ho commesso reati" .

Un primo processo, il 2 giugno 2012, aveva condannato Mubarak e il suo ministro dell'Interno all'ergastolo. La sentenza fu poi annullata dando vita a un secondo processo. L'ex raìs resta comunque in prigione perché condannato a 3 anni di carcere per sottrazione di fondi pubblici destinati ai restauri del palazzo presidenziale.



Applausi in aula dopo la sentenza - La decisione della corte è stata accolta da un applauso dell'aula.



La difesa: "Non c'erano le basi per un processo" "Il nostro sistema giudiziario, evidentemente indignato per la negazione dei diritti di difesa di Hosni Mubarak, ha agito rapidamente per ristabilirli, come fa per tutti gli altri egiziani". E' il commento dell'avvocato dell'ex raìs, Hossam Bahgat, al proscioglimento di Mubarak. "Il giudice ha deciso che l'accusa per la morte dei manifestanti era tecnicamente inammissibile: la procura ha infatti tecnicamente sbagliato ad accusare Mubarak tre mesi dopo la sua cacciata, perché non c'erano le basi per un processo penale", ha spiegato.



Mubarak torna in ospedale - L'ex presidente egiziano è tornato nell'ospedale di Maadi, Il Cairo, dove sconta la pena per detrazione di fondi pubblici, dopo il proscioglimento dall'accusa per la morte dei manifestanti e l'assoluzione per corruzione. I suoi sostenitori si sono radunati sotto le finestre dell'ospedale per festeggiare il verdetto.