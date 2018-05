Egitto, film anti-Islam: l'Alta corte oscura Youtube per un mese

L'Alta corte amministrativa ha confermato la decisione presa da un'istanza inferiore di costringere l'Autorità nazionale di regolamentazione delle telecomunicazioni a "bloccare" la piattaforma internet di condivisione di video "per un mese e di interdire tutti i link che diffondono film ingiuriosi del Profeta Maometto".



Sono vari media arabi, tra cui Almodon e Dostor, a precisare che il video incriminato è "Innocence of Muslims", un film artigianale di carattere anti-islamico pubblicato anche su YouTube e il cui trailer nel pomeriggio di oggi era ancora visibile in Egitto. Girato in California, il filmato nel 2012 innescò un'ondata di disordini anti-Usa in Egitto e altri paesi musulmani tra cui la Libia. L'indignazione per il video sarebbe stato all'origine delle violente proteste culminate nell'attacco, pianificato in precedenza, al consolato statunitense a Bengasi dell'11 settembre dello stesso anno in cui morirono l'ambasciatore americano Christopher Stevens e altri tre funzionari Usa.



La "soppressione del film che insulta il profeta" e di "tutti i film anti-islam" era stata chiesta da un avvocato, Mohamed Hamed Salem, perché "provocano gli egiziani e i musulmani".