Egitto,fabbrica in fiamme: 24 morti

Almeno 24 persone sono rimaste uccise e altrettante ferite in un incendio divampato in una fabbrica a Obour City, nel governatorato di Kalioubeya nel Delta del Nilo, in Egitto. Lo ha riferito il ministero della Salute al quotidiano al Ahram. L'incendio è stato domato, ma restano da chiarire le cause che hanno dato il via alle fiamme.