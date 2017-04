Egitto, dopo attentati ai copti: alle 13 scattato stato di emergenza

E' scattato alle 13 ora egiziana e italiana l'imposizione dello stato d'emergenza che durerà per tre mesi in tutto l'Egitto. Lo ha ordinato il presidente Abdel Fattah Al Sisi in seguito agli attentati contro le chiese copte di Tanta e Alessandria. A piazza Tahrir verso le 12:30 si notavano misure di sicurezza minori rispetto alla prima mattina. Divieti di parcheggio imposti da transenne spiccano però lungo il perimetro di chiese della zona.