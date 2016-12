Egitto, crolla un palazzo: sette morti, la metà sono bambini

E' di almeno sette morti, tra cui quattro bambini, il bilancio del crollo di un edificio di tre piani nel governatorato di Sohag, nell'Egitto centrale. Tra le probabili cause della tragedia nel villaggio di Nage El-Naggar ci sarebbero i lavori di scavo per la costruzione di un edificio adiacente a quello venuto giù, precisano alcuni funzionari locali.

I soccorritori, giunti sul posto, stanno cercando di recuperare i corpi sepolti dalle macerie. I crolli di edifici sono all'ordine del giorno in Egitto - aggiunge il sito web del quotidiano Al Ahram - per il mancato rispetto degli standard di sicurezza. A gennaio, nove persone, tutte della stessa famiglia, erano morte per il crollo di un edificio di sei piani nel governatorato di Sharqiya nel nord dell'Egitto.