Egitto, condannati a due anni i vertici del sindacato giornalisti

Un tribunale egiziano ha condannato in primo grado il presidente del Sindacato dei giornalisti egiziani, Yehia Qalash, e altri due dirigenti a due anni di reclusione, come rende noto l'agenzia Mena. Fissata una cauzione di 10mila lire egiziane (circa mille euro) per la scarcerazione. I tre, che possono impugnare la sentenza, sono accusati di aver protetto due giornalisti che avevano cercato di sfuggire all'arresto nascondendo nella sede del sindacato.