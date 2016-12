5 novembre 2014 Egitto, bus contro tir: 18 morti e 18 feriti Nel Paese gli incidenti stradali mortali sono molto frequenti per le cattive condizioni delle strade e per il mancato rispetto del codice della strada Tweet google 0 Invia ad un amico

14:06 - Almeno 18 persone sono morte e altre 18 sono rimaste ferite nello scontro tra un bus di studenti e un camion cisterna in Egitto. Nel Paese gli incidenti stradali mortali sono molto frequenti per le cattive condizioni delle strade e per il mancato rispetto del codice della strada: l'Organizzazione mondiale della Sanità stima in quasi 12mila il numero di morti ogni anno.