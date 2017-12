Egitto, blitz a Sharqiya: uccisi nove presunti terroristi islamici

Le forze di sicurezza egiziane hanno compiuto un blitz uccidendo in un conflitto a fuoco quelli che vengono definiti nove "terroristi islamici". L'attacco, partito grazie a una "soffiata", ha preso di mira una fattoria nel governatorato di Sharqiya, nel delta del Nilo, Basso Egitto, in cui si nascondevano e si addestravano i jihadisti per compiere i loro sanguinosi attacchi nel Sinai.