Egitto, aviazione distrugge veicoli usati nella strage in Sinai: è caccia agli attentatori

L'attacco, non ancora rivendicato ufficialmente ma attribuito dalle autorità ai gruppi jihadisti aveva come obiettivo la moschea di Rawda, situata a una quarantrna di chilometri a ovest del capoluogo del Sinai del Nord, El-Arish.



L'ultimo bilancio delle vittime diffuso dalla Procura generale egiziana è di 305 morti, di cui 27 bambini, e 128 feriti: si tratta dell'attacco più sanguinoso mai avvenuto nella regione, in cui sono attive diverse milizie jihadiste.



La moschea era considerata un luogo di preghiera della comunità sufi, corrente islamica ritenuta "politeista" dall'interpretazione sunnita più radicale, in quanto incoraggia il culto dei "santi".



Sinai, al Sisi: sorgerà "mausoleo gigante" per vittime moschea - "Il presidente Abdel Fattah Al Sisi ha dato istruzioni alle forze armate di costruire un mausoleo commemorativo gigante" dedicato "alla memoria ai martiri dell'attentato terrorista contro la moschea di Al-Rawdah: lo scrive l'agenzia egiziana Mena citando una "fonte ufficiale". Sisi "ha dato istruzioni" anche affinché il mausoleo sia costruito seguendo "le idee più moderne del design mondiale", aggiunge l'agenzia.



Gentiloni: "L'unione delle forze terroriste è una minaccia grave" - "Siamo colpiti dalla strage terroristica avvenuta ieri nel nord del Sinai, abbiamo espresso solidarietà all'Egitto e vicinanza alle vittime". Lo ha detto a Tunisi il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. "Questa orribile strage è segno del rischio che le forze che hanno combattuto per Daesh insieme a gruppi di Al Qaeda e altre forze jihadiste possano essere una minaccia grave. Dobbiamo contrastarle insieme", ha aggiunto.