Egitto, attacco in un negozio copto a Helwan: almeno due morti

Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco contro un negozio di forniture per la casa di proprietà di due copti ad Helwan, a sud del Cairo. In mattinata, nella medesima località, è stato compiuto un attentato terroristico contro una chiesa copta nel quale sono morte dieci persone. L'attacco all'esercizio commerciale è avvenuto circa un'ora dopo quello messo in atto nel luogo di culto di Mar Mina.