Egitto, arrestati oltre 200 sostenitori dei Fratelli Musulmani

Almeno 200 sostenitori dei Fratelli Musulmani sono stati arrestati al Cairo, in Egitto, in relazione all'appello del movimento a scendere in piazza per protestare contro l'aumento dei prezzi. Solo poche centinaia di persone, provenienti dalle zone più povere della Capitale, hanno però preso parte alla protesta. Le autorità confermano che 229 persone sono state fermate: molte sarebbero state rilasciate dopo poco.