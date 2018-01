Egitto, appello opposizione per boicottare elezioni presidenziali

Un gruppo di partiti e di esponenti dell'opposizione in Egitto hanno lanciato un appello al boicottaggio del voto alle presidenziali del prossimo marzo, per protestare contro l'assenza di veri candidati in corsa contro il presidente Al Sisi. Tutti i potenziali sfidanti si sono ritirati dalla corsa o ne sono stati esclusi. L'unico concorrente ammesso è il leader del partito liberale Ghad, Mussa Mustapha Mussa, sostenitore del presidente.