Egitto, ancora morti per maltempo

Ancora vittime per il maltempo in Egitto. Un bambino di 3 anni e un'anziana donna sono morti ad Alessandria per le forti piogge in due separati incidenti che hanno causato enormi danni alle loro abitazioni. Gravemente ferito alla testa anche un bambino di 7 anni, fratello del piccolo morto. Nel governatorato di Beheira, nel Delta del Nilo, negli ultimi due giorni si sono registrati almeno 17 morti e 28 feriti.