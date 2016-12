Egitto, al Sisi bacchetta polizia

Il presidente egiziano Abdel Fattal al-Sisi si è scusato per l'atto di brutalità di un funzionario di polizia che la settimana scorsa ha lanciato una scarpa contro un avvocato in un commissariato di Damietta, sul delta del Nilo: il legale era stato colpito in testa e medicato in ospedale con nove punti di sutura. "Mi scuso con gli avvocati egiziani e con tutti i cittadini egiziani che sono stati vittime di abusi", ha affermato Sisi.