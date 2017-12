Egitto, Al Sisi a Minniti: "Serve intesa per crisi in Libia"

Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, in un incontro con il ministro dell'Interno italiano Marco Minniti, "ha riferito della necessità di un'intesa tra i due Paesi per quanto riguarda la soluzione della crisi in Libia". Lo si apprende da un comunicato della presidenza egiziana. L'intesa "passa attraverso la ricostruzione delle istituzioni dello Stato libico, in primis l'esercito nazionale", viene aggiunto.