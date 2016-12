Egitto, affonda barcone: 10 i morti

Un barcone carico di migranti è affondato davanti alle coste egiziane mentre era in viaggio verso l'Italia: almeno dieci i morti, mentre venti persone sono state tratte in salvo, secondo quanto scrive al Ahram. I migranti a bordo, dei quali non si conosce il numero esatto, arrivavano soprattutto dalla Siria. Le ricerche continuano per trovare altri sopravvissuti o altri cadaveri in mare.