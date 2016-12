Egitto, adolescente condannata per frasi contro il regime

La studentessa, abitante di un villaggio nel delta del Nilo, era stata arrestata lo scorso 5 gennaio e sottratta alla famiglia. "Le autorità hanno portato mia figlia e suo padre con loro dicendoci che avrebbero solo dovuto fare qualche domanda e che non c'era alcuna ragione di preoccuparsi, ma poi hanno rilasciato solo mio marito" ha riferito la madre della giovane ad "Al-Jazeera".



"Hanno deciso di imprigionare una ragazza minorenne assieme agli adulti" ha poi dichiarato l'avvocato di Imaara, Malek Al-Ghazaly.



Non è il primo caso di adolescente a finire sul banco degli imputati in Egitto. Nel 2014 il diciottenne Mahmoud Mohamed è stato messo in prigione perché indossava una maglietta con la scritta "Homeland Without Torture" e lo scorso anno quattro ragazze hanno ricevuto una sospensione condizionale della pena per aver lanciato in area palloncini che raffiguravano la mano a quattro dita, simbolo della "Fratellanza musulmana".



Fin dal suo arresto, gli amici e i sostenitori di Imaara hanno creato l'#Ragaa_Omara per raccontare e diffondere la storia nel mondo. Anche il sito ufficiale del Partito di libertà e giustizia, il braccio politico della Fratellanza musulmana, ha pubblicato la storia di Imara. Il caso di Imara ricorda la vicenda delle undici ragazze adolescenti di Alessandria, accusate di far parte della Fratellanza e condannate finchè la corte decise di sospendere il verdetto.