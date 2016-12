Egitto,20 detenuti in sciopero della fame contro "processo ingiusto"

Una ventina di detenuti egiziani, condannati per aver organizzato una manifestazione, hanno cominciato uno sciopero della fame per protestare contro quello che definiscono "un processo ingiusto". Delle 152 persone in carcere, dieci hanno cominciato il digiuno la scorsa settimana e un'altra decina si è aggiunta sabato, ha detto la moglie di uno dei detenuti. E' previsto che nei prossimi giorni altri gruppi aderiscano alla protesta.