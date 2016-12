Egitto, 18 morti nelle manifestazioni per l'anniversario della rivoluzione

09:01 - Almeno 18 persone hanno perso la vita e 35 sono rimaste ferite nelle manifestazioni in Egitto nel quarto anniversario della rivoluzione. Lo rivelano alcuni media locali. Ad Alessandria, un manifestante dei Fratelli musulmani è rimasto ucciso negli scontri con le forze dell'ordine. Il ministero dell'Interno de Il Cairo, in una nota, ha spiegato che l'uomo "era in possesso di un mitra e stava sparando".

Scontri fra manifestanti dei Fratelli musulmani e polizia non solo ad Alessandria ma anche nel quartiere di Maadi a Il Cairo. Una fonte del Ministero dell'Interno, citata dalla tv di Stato, riferisce che due "terroristi" sono rimasti uccisi per l'esplosione di un ordigno artigianale che stavano piazzando in un centro del Delta del Nilo.



Le immagini shock - Hanno fatto il giro del mondo le immagini della morte, tra le braccia del marito, di Shaimaa el-Sabagh, 33enne attivista di un piccolo partito di sinistra (Alleanza popolare socialista) raggiunta dai proiettili di gomma sparati dalla polizia a distanza ravvicinata. Il ministero dell'Interno nega però che la polizia abbia sparato.