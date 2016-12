Egitto,11 omosessuali condannati per "incitamento alla depravazione"

Undici giovani, ritenuti omosessuali, sono stati condannati da un tribunale correzionale de Il Cairo a pene dai tre ai dodici anni di reclusione con l'accusa di incitazione alla depravazione e propagazione del vizio nella società. Nonostante l'omosessualità non sia reato in Egitto, è ritenuta riprovevole a livello sociale e, come in questo caso, viene perseguita per legge sotto altre fattispecie di reato.