Egitto,007 Italia:atto dimostrativo

Gli 007 italiani sono al lavoro, in collaborazione con gli agenti egiziani, per capire la matrice della bomba esplosa davanti al consolato italiano a Il Cairo. Le prime indicazioni, più che all'Isis, farebbero pensare a gruppi egiziani che si oppongono ad Al Sisi. L'obiettivo era senza dubbio il consolato italiano. La modalità non stragista, dicono fonti qualificate, potrebbe indicare un atto dimostrativo, un "avvertimento" all'Italia.