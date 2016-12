Egeo, navi Nato contro trafficanti

"La Nato ha deciso di dispiegare navi nel mar Egeo, nelle acque territoriali di Grecia e Turchia, nell'ambito degli sforzi per affrontare la crisi dei migranti e dei rifugiati e per contrastare il traffico di esseri umani". Lo annuncia la stessa Alleanza Atlantica in una nota. La Nato sottolinea poi come le attività "saranno svolte in stretta collaborazione e consultazione con entrambi gli alleati e con l'agenzia Frontex".