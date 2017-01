Effettuato test balistico Iran, Onu fissa seduta urgente

Su richiesta degli Stati Uniti il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha fissato una seduta urgente per oggi sul test di un missile balistico di medio raggio effettuato ieri dall'Iran. In serata il portavoce della Casa Bianca Sean Spicer aveva affermato di non avere ancora informazioni sulla "esatta natura" del test. Un dirigente del ministero della Difesa, in condizione di anonimato, ha detto che il test è fallito.